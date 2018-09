UFFICIALE! Henry Cavill sarà Geralt nella serie The Witcher di casa Netflix

Neanche un mese fa, Henry Cavill interveniva nel corso di un'intervista per dichiarare tutto il suo amore per il The Witcher di casa Projekt Red, affermando di essere "pronto per interpretare Geralt nella serie tv di Netflix", e quanto pare è stato accontentato, dato che è stato scritturato come protagonista principale.

Visto di recente nell'ottimo Mission: Impossible - Fallout, Herny Cavill dichiarava anche di aver ripreso a leggere i romanzi e a giocare nuovamente il videogioco di The Witcher, che ricordiamo è basato sulla serie di libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, che parteciperà anche attivamente allo sviluppo della serie. Dato che la produzione della serie era piuttosto inoltrata, e che recentemente era anche stato confermato che l'attore protagonista sarebbe stato annunciato molto presto, l'interesse per il ruolo da parte di Cavill era molto sospetto.



Lauren Schmidt Hissrich (Daredevil, The Defenders, Umbrella Academy) sarà tra le scrittrici della serie e fungerà da produttrice esecutiva e da showrunner del progetto. Tra gli altri produttori esecutivi troveremo anche Alik Sakharov (House of Cards, Il Trono di Spade), che dirigerà anche quattro episodi tra cui il pilot, mentre Alex Garcia (Luke Cage) e Charlotte Brandstorm (Outlander, Counterpart) ne dirigeranno due ciascuno.



The Witcher non ha ancora una data d'uscita ufficiale.