Ufficiale: John Constantine sarà uno dei personaggi principali di Legends of Tomorrow 4

Ne è passato di tempo dalla prima stagione di Constantine. L'adattamento televisivo incentrato sul noto antieroe dei fumetti della DC Comics, con il volto di, era stato acclamato dal pubblico e dai fan ma non cosi abbastanza da portare al rinnovo.

Una fine prematura, contrastata fortemente dai fan. Nonostante il non-rilancio del serial televisivo, la DC Entertainment ha riproposto John Constantine, sempre con il volto di Matt Ryan, come guest-star di svariati altri serial della casa editrice, l'ultimo dei quali Legends of Tomorrow. Ryan ha ripreso il ruolo in questa terza stagione in una manciata di episodi e sarà presente anche nel season finale.

Ma la notizia di oggi, rilanciata da vari siti, ma ancora non confermata ufficialmente dalla DC, è che l'interprete di John Constantine, Matt Ryan, è stato promosso a series regular della quarta stagione di Legends of Tomorrow. Questo vuol dire che, per la prima volta dopo la sua serie personale, Constantine sarà di nuovo uno dei protagonisti di un serial di casa DC.

Dobbiamo però precisare una cosa: al momento Legends of Tomorrow non è ancora stato rinnovato. Anche se gli autori sono ottimisti, ancora non c'è alcuna dichiarazione ufficiale a riguardo e la promozione a series regular di Ryan è soltanto una mossa "ottimista" in caso il serial venga ufficialmente rinnovato.