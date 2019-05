UFFICIALE! La quarta stagione di Rick and Morty su Adult Swim dal prossimo novembre 2019

Abbiamo atteso a lungo questo annuncio, che credevamo vicino già lo scorso agosto e invece rimandato finora, ma alla fine ci siamo: Adult Swim ha finalmente annunciato il mese di ritorno dell'attesissima quarta stagione di Rick and Morty, la premiata e amata serie creata da Dan Harmon e Justin Roiland.

Ad annunciarlo proprio i due protagonisti, in un video originale dove rivelano che Rick and Morty 4 tornerà sul piccolo schermo a partire dal prossimo novembre 2019, senza però confermare una data effettiva per la premiere. Ci basta novembre, comunque: almeno sappiamo quanto dovremo ancora attendere per le nuove avventure della coppia nonno-nipote ormai più amata dell'intera storia dell'animazione.



Nel filmato Rick chiede a Morty di dare l'annuncio, ma il nipote sembra abbastanza imbarazzato e rimette tutto al nonno, che spiega composto: "Ragazzi, ci siamo uh... Rick and Morty è tornato! Una nuova stagione, la quarta, a novembre 2019. Quest'anno! Torneremo quest'anno, 2019!". Poi interviene Morty: "Amico, non posso credere che siamo tornati. Oddio, che torneremo, volevo dire. Nel 2019, a novembre". Poi di nuovo Rick: "Esatto, torneremo". Insomma, sempre i soliti.



Dunque avete capito? Rick and Morty tornerà su Adult Swim in america il prossimo novembre 2019, mentre in Italia dovrebbe arrivare alla fine della stagione su Netflix, con tutti gli episodi inediti.