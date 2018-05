UFFICIALE! Le riprese della seconda stagione di Iron Fist sono finite!

L'attore che in Marvel's Iron Fist, la serie Netflix, interpreta il personaggio di Danny Rand, Finn Jones, ha usato i social network per comunicare a tutti la fine delle riprese della seconda stagione del "suo" serial.

Vi riportiamo la caption del tweet che postiamo in basso, che mostra anche una bellissima immagine proprio di Jones nei panni dell'eroe conosciuto come il Pugno Immortale di K'un Lun.



"finnjonesalright, Sono le 4:37 e dopo un'incredibile, lungo e stancante inverno di riprese (7 mesi a New York), abbiamo finito! Sarà davvero strano non vedere tutti i vostri volti giorno dopo giorno, mi mancherete davvero tutti - Grazie a tutti quelli coinvolti nel progetto, siamo entrati a lavorare a questa stagione con feroce ambizione, instancabile etica del lavoro, passione e ottimismo. Penso che la storia che abbiamo raccontato e il viaggio dei personaggi, in questa stagione, siano diversi da quelli visti in precedenza. Sono orgoglioso, esausto, ma soprattutto pronto perché il nostro duro lavoro sia visto dal mondo. Congratulazioni e grazie! 👊🏼🔥🐲⚡"



Diteci, cosa vi aspettate dalla seconda stagione di Iron Fist? Siete convinti, come ha affermato Finn Jones che, questa volta, sia la volta buona per il suo personaggio, dopo la ricezione piuttosto fredda dell'iterazione dello scorso anno? Ditecelo nei commenti, qui sotto.



Iron Fist 2 arriverà su Netflix nel 2019.