Ora è ufficiale: Messi è un nuovo giocatore del PSG, l'annuncio dei francesi sui social

La notizia era nell'aria da giorni ma ora è ufficiale: Lionel Messi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. L'annuncio è arrivato direttamente dai canali social della squadra francese, che ha accolto il fenomeno ex Barcellona con un video in cui vengono mostrati i sei Palloni d'Oro sotto la Torre Eiffel.

Il tutto è condito dal claim "new diamond in Paris". Qualche istante prima, mentre Messi era in volo da Barcellona a Parigi, ad accogliere il fenomeno di Rosario era stato l'ex compagno di squadra Neymar Jr, che sulle proprie storie Instagram aveva pubblicato una fotografia che lo ritrae insieme a Messi con su scritto "di nuovo insieme". I due hanno infatti giocato al Barcellona, componendo il tridente d'attacco MSN (Messi-Neymar-Suarez) che vinse tutto in una stagione.

Fuori dal Parco dei Principi ed all'aeroporto Le Bourget i tifosi sono in trepidante attesa di Lionel Messi, liberatosi la scorsa settimana dalla squadra catalana dopo il mancato rinnovo per problemi legati al tetto ingaggi imposto dalla Liga Spagnola.

Nei prossimi minuti Messi si sottoporrà alle visite mediche e poi apporrà la firma al contratto da 35 milioni di Euro all'anno per due stagioni, ma ormai ci sono pochi dubbi sulla riuscita della trattativa.

Qualche minuto fa abbiamo provato ad ipotizzare la formazione titolare del PSG con Messi.