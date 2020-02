È ufficiale: una reunion di Friends è in programma per HBO Max

"Noooooooooo!" direbbe Rachel... E invece si! la reunion di Friends ci sarà, sotto forma di uno speciale per il servizio di streaming di WarnerMedia HBO Max.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc torneranno finalmente a sedersi e sorseggiare caffè sul divano di Central Perk.



Se ne era parlato tanto, la si chiedeva sempre più a gran voce, soprattutto dopo i festeggiamenti per il 25esimo anniversario della serie... E ora la reunion di Friends si farà.



Ad annunciarlo anche su Instagram è Courteney Cox, che taggando i colleghi e il profilo ufficiale di HBO Max in una foto del gruppo e aggiungendo la frase "Sta succedendo [davvero]", lascia poco all'immaginazione...



Come riporta anche Variety, lo speciale (che manca ancora di un un titolo e uno script) sarà diretto da Ben Winston e prodotto da Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, assieme a Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry e Schwimmer, che per la loro partecipazione riceveranno un compenso di almeno 2.5 milioni di dollari a testa.



Friends sarà solo una delle tante serie che si andrà ad aggiungere al catalogo di HBO Max al suo debutto (che tra vecchie glorie e titoli originali, non sembra che avrà poi troppo da invidiare ai suoi concorrenti), e con l'annuncio della reunion, l'hype per il lancio della piattaforma non farà che aumentare.