Ufficiale: Roberto Mancini alla guida della Nazionale Italiana fino al 2026

Al termine del Consiglio Federale in cui è stata approvata la norma anti Super Lega, è arrivata anche un'altra importante novità per il calcio italiano. La FIGC infatti ha annunciato il rinnovo del CT Roberto Mancini, che resterà al timone della selezione italiana fino al 2026.

L'annuncio era nell'aria da tempo, ed oggi è arrivata la conferma ufficiale. Ovviamente soddisfatto il presidente Gabriele Gravina, che ha comunicato che "Roberto Mancini ha firmato il prolungamento del contratto da commissario tecnico della nazionale fino al 2026". Il CT quindi guiderà la nazionale azzurra per due Europei e due Mondiali, e concluderà la sua esperienza negli Stati Uniti, Messico e Canada.

“Sono molto felice e ringrazio il presidente. Per noi è un bellissimo momento. Abbiamo allungato il contratto, ci saranno tante manifestazioni, non è semplice vincere, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato 3 anni fa. Ci sono tanti giovani su cui puntare, speriamo che il nostro lavoro possa portare frutti molto velocemente, ma poi sappiamo che delle volte si deve aspettare di più. Servirà anche un po’ di fortuna in certi momenti. Inizieremo pensando di dire la nostro nell’Europeo” ha commentato il commissario tecnico, che è stato elogiato per il lavoro portato avanti con la nazionale dopo il crollo che non ci ha portati ai mondiali.