Amadeus e Fiorello insieme a Sanremo 2021, ora è ufficiale!

Squadra che vince non si cambia, così dice il detto, ed è la strategia che ha deciso di mettere in campo la Rai per Sanremo 2021. Questa mattina, in occasione della presentazione dei palinsesti 2020-2021, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha annunciato che Sanremo 2021 vedrà ancora Amadeus e Fiorello al timone.

"Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo" ha affermato il dirigente Rai, che ha messo fine ad una serie di indiscrezioni che erano iniziate a trapelare sin dai giorni successivi alla fine di Sanremo 2020.

La sorpresa assoluta è la conferma dello showman siciliano. Dopo una netta chiusura, Fiorello aveva aperto a Sanremo 2021 durante la quarantena, ed evidentemente il corteggiamento di Amadeus (che l'ha chiamato svariate volte) è andato a buon fine. Il padrone di casa infatti a più riprese ha sottolineare che Sanremo 2020 è stato "l'ultimo momento di aggregazione e normalità" dopo il lockdown imposto per il Coronavirus.

Chi ci sarà al loro fianco? E' ancora presto per dirlo, ma la Rai ha messo a posto già un bel tassello.