È ufficiale: la serie Ragnarok di Netflix è stata rinnovata per una seconda stagione

Le notizie su un eventuale rinnovo di Ragnarok circolavano già da diversi giorni, ma nelle scorse ore il colosso dello streaming Netflix ha confermato che lo show andrà avanti ancora per un'altra stagione.

A darne l'annuncio è l'account Twitter @seewhatsnext con un messaggio che potete leggere in calce alla notizia, che fa sapere ai numerosi fan dell'opera danese la conferma dei lavori per la seconda stagione. Nel tweet è presente anche il primo poster delle puntate inedite.

Per chi non conoscesse la serie norvegese, si tratta di una rivisitazione della mitologia norrena: l'opera infatti è ambientata nell'immaginaria cittadina di Edda, le cui problematiche vengono descritte così da Netflix: "Insieme ai suoi abitanti affronteremo i drastici cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo, tra cui riscaldamento dei poli, inverni caldi e violente tempeste. Secondo molti ci stiamo avvicinando al Ragnarok, a meno che qualcuno non faccia qualcosa prima...".

Non sappiamo ancora da quante puntate sarà composta la seconda stagione, se saranno sei come quella attualmente disponibile oppure se il network abbia deciso di aumentarne il numero, visto il grande successo ottenuto. Secondo diversi rumor invece, la data di uscita dovrebbe essere verso i primi mesi del 2021. In attesa di altre informazioni vi lasciamo con la nostra recensione di Ragnarok.