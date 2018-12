UFFICIALE: Star Trek, la serie su Picard arriverà alla fine del 2019

La serie spin-off di Star Trek incentrata sul personaggio di Picard debutterà alla fine del 2019: a comunicarlo è stato nientemeno che il nuovo direttore creativo di CBS Corporation, David Nevins.

La serie spinoff sul Jean-Luc Picard reso celebre da Patrick Stewart non ha ancora un titolo ufficiale, ma arriverà in esclusiva su CBS All-Access.

"Nel corso del 2019 avremo nel nostro palinsesto non una sola serie di Star Trek ma addirittura due: la seconda stagione di Discovery verrà pubblicata nei primi mesi del nuovo anno, mentre lo spin-off su Picard andrà in onda alla fine del 2019" ha detto Nevins nel corso della 46a edizione del UBS Global Media and Communications Conference.

La nuova serie è stata annunciata qualche mese fa durante lo Star Trek Las Vegas, con la speciale comparsa dell'attore Patrick Stewart e di Alex Kurtzman, co-creatore di Star Trek: Discovery. Lo show sarà ambientato 20 anni dopo le ultime vicende di Picard e la sua Enterprise, durante gli eventi di Star Trek: Nemesis, film uscito nel 2002.

Tra i produttori e gli showrunner impegnati nella serie, troveremo Kirsten Beyer, Michael Chabon, Akiva Goldsman, Diandra Pendleton-Thompson e James Duff. Recentemente, James McAvoy si è detto disponibile all’ipotesi di interpretare una versione più giovane di Picard, magari in qualche scena flashback; come sapete quasi tutti, McAvoy interpreta, sul grande schermo, la versione giovane del Professor X, parte interpretata nei primi film sugli X-Men proprio da Sir Patrick Stewart.