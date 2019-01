Ufficiale! Star Wars Resistance tornerà per una seconda stagione

Disney Channel ha ordinato la seconda stagione di Star Wars Resistance, serie animata ambientata sei mesi prima degli eventi narrati ne Il Risveglio della Forza e che si concentra sull'ascesa al potere del Primo Ordine.

Il nuovo arco narrativo debutterà nel corso dell'autunno di quest'anno e vedrà ancora una volta il coinvolgimento di Dave Filoni, capo del dipartimento animazione di Lucasfilm. Il protagonista della serie è Kazuda Xiono, doppiato da Christopher Sean, giovane talentuoso ma al tempo spesso inesperto pilota da combattimento che viene reclutato da Poe Dameron per sorvegliare le manovre del Primo Ordine e capire di chi possa fidarsi o meno la Resistenza. Nel frattempo si guadagna da vivere partecipando a gare di sky-racing con gli altri membri del Team Fireball.

La prima stagione di Star Wars Resistance tornerà ad essere trasmessa con una nuova puntata in programma il 13 gennaio. Nello serie animata fanno capolino anche la Starkiller Base ed il personaggio di Captain Phasma, interpretato da Gwendoline Christie sul grande schermo.

Vi ricordiamo che il 2019 si appresta ad essere un anno entusiasmante per tutti i fan di Star Wars. Oltre all'arrivo nelle sale di Episodio IX, di cui a breve dovremmo scoprire il titolo ufficiale, l'universo delle celebre saga creata da George Lucas si espanderà sul piccolo schermo con The Mandalorian, serie prodotta in esclusiva per Disney+, e con il ritorno in grande stile della popolare serie animata The Clone Wars.

In autunno, infine, dovrebbero iniziare le riprese di uno show incentrato su Cassian Andor, personaggio interpretato da Diego Luna in Rogue One, primo spinoff cinematografico di Star Wars uscito nelle sale nel 2016.