Ora è ufficiale: Superman & Lois con Tyler Hoechlin farà parte dell'Arrowverse

Il crossover Crisi sulle Terre Infinite segna inevitabilmente un punto di svolta nell'Arrowverse: con la conclusione della serie capostipite e l'addio di alcuni personaggi cardine l'unica via da seguire è quella del rinnovamento, e quale modo migliore se non quello di puntare su uno dei personaggi più iconici? Ecco, allora, Superman & Lois.

Non si tratta di una novità assoluta, visto che sulla serie giravano voci già da un po' di tempo, ma ora è ufficiale: The CW ha infatti annunciato la produzione di questa Superman & Lois il cui protagonista sarà interpretato proprio dal Clark Kent visto in Crisi sulle Terre Infinite.

Sarà Tyler Hoechlin, dunque, il Superman ufficiale dell'Arrowverse (che continuerà presumibilmente a chiamarsi così, con il benestare di Oliver Queen). Al suo fianco, ovviamente, ci sarà nuovamente Elizabeth Tulloch nel ruolo di Lois Lane.

Superman & Lois, oltre a costituire probabilmente uno dei nuovi punti fermi dell'Arrowverse, segnerà dunque anche il grande ritorno di Clark Kent come protagonista di una serie TV: non accadeva dai tempi di Smallville, conclusa nel 2011, e prima ancora dalla Lois & Clark andata in onda tra il 1993 e il 1997, alla quale il nuovo show targato The CW si ispira dichiaratamente.

Il pilot di Superman & Lois sarà girato nel corso della prossima primavera e dovrebbe quindi essere pronto in tempo per la presentazione dei nuovi show, prevista per maggio di quest'anno.