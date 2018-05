Ufficiale! SyFy ha deciso di rinnovare Krypton per una seconda stagione

Ad un solo giorno di distanza dal finale della prima stagione, il network americano SyFy ha annunciato il rinnovo di Krypton per un nuovo arco narrativo che debutterà nel corso del 2019. Lo show ha fatto registrare ascolti record sin dal suo debutto avvenuto il 21 marzo scorso, conquistando 1,8 milioni di spettatori a settimana.

Krypton è ambientata due generazioni prima della distruzione del pianeta natale di Superman e si concentra sugli anni di formazione di Seg-El (Cameron Cuffle), il leggendario nonno dell'uomo d'acciaio che deve difendere la sua casata da tensioni politiche e sociali.

La serie è stata molto apprezzata per via dei continui rimandi all'universo DC Comics e per la presenza di personaggi importanti della mitologia di Superman, tra cui il Generale Zod, Adam Strange e Brainiac. A breve farà il suo debutto anche Doomsday, mostruosa creatura che nei fumetti è riuscita ad uccidere il noto supereroe dopo un confronto sanguinolento. Ovviamente il suo look sarà molto diverso da quello visto al cinema in Batman v Superman.

Nel frattempo vi ricordiamo che il finale della prima stagione, intitolato The Phantom Zone, sarà molto importante poichè potrebbe alterare il passato e soprattutto il futuro dell'uomo d'acciaio, a seguito delle scioccanti rivelazioni avvenute negli ultimi episodi. Sicuramente ci fornirà anche degli indizi sulla storia che i produttori vorranno raccontare il prossimo anno.

