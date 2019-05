Ufficiale! This is Us rinnovato per altre TRE stagioni!

Tutti i fan della famiglia Pearson saranno lieti di ricevere una grande notizia: NBC ha rinnovato This is Us per altre TRE stagioni! Leggiamo le dichiarazioni dei producer, subito dopo il salto.

A dare l'annuncio sono state Lisa Katz e Tracey Pakosta, presidentesse della programmazione degli show che compongono i vari brand appartenenti a NBC. Leggiamo il loro commento in merito al rinnovo di This is Us per le stagioni 4, 5 e 6.

"Nel panorama di serie televisive con sceneggiatura originale, e ce ne sono molte poche, pochi prodotti hanno avuto l'impatto critico e culturale di 'This is Us' e noi non potremmo essere più orgogliosi di regalare ai fan del prodotto altre tre stagioni di una serie che rappresenta il brand NBC. Un ringraziamento enorme, e le nostre congratulazioni, vanno ai produttori esecutivi, al cast e a tutto lo staff, elementi che sono riusciti a portare questo show su vette incredibili, settimana dopo settimana, grazie all'inventiva degli sceneggiatori e all'ottimo storytelling".

Diciamo che il futuro di This is Us, che sin da subito ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, non è mai stato davvero in dubbio. Ora abbiamo la certezza che la serie NBC ci accompagnerà almeno fino al 2022.

Siete contenti dell'annuncio? Non poteva esserci momento migliore per una sorpresa del genere, soprattutto dopo il finale di This is Us 3.