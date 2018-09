UFFICIALE! Veronica Mars torna con una nuova stagione di 8 puntate!

Veronica Mars sta per tornare e stavolta non con un film finanziato dai fan, ma con una nuova stagione, che durerà 8 episodi dei quali conosciamo, più o meno, anche il contenuto, o meglio, la premessa.

In Veronica Mars ritroveremo la protagonista originale della serie, Kristen Bell, che ci ha fatto sapere via Instagram quello che in moti aspettavano da tanti anni: il ritorno della serie sulla bionda investigatrice privata di Neptune. Le nuove puntate andranno in onda su Hulu, che trasmetterà anche tutti gli altri episodi, tutta la serie completa, cioè.

Ecco la traduzione della didascalia postata da Kristen Bell:

"kristenanniebellAttention all Marshmallows: ULTIME NOTIZIE!!!!!

Siamo ufficialmente di nuovo nel business, ragazzi!!! Sta per arrivare una nuova stagione di #veronicamars su @hulu !!!! Veronica è sempre stata un super eroina senza bisogno di mantello e maschera. E penso che sia esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno in questo periodo. Grazie a tutti i miei amici marshmallows che si sono dimostrati entusiasti per la notizia. E grazie anche a @hulu per l'opportunità che ci ha dato. Spero che resteremo ancora amici dopo avervi taserato.

😍😍😍"

Ecco la descrizione degli eventi, prima dell'inizio della nuova stagione:

"Dopo alcuni omicidi avvenuti a Neptune, il genitore di una delle vittime chiede alla Mars Investigation di indagare sui fatti. Veronica si troverà nel bel mezzo di un mistero che durerà tutte le otto puntate della nuova stagione che vedrà schierate due "fazioni"da una parte la classe dirigente ricca della cittadina, dall'altra i lavoratori il cui sostentamento dipende direttamente dal turismo del villaggio balneare che risente della cattiva pubblicità portata dai nefasti eventi."

Allora, che ne dite? Siete contenti del ritorno di Veronica Mars? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.