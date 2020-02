Lucifer 6: l'ufficialità della sesta stagione arriverà a breve?

Nei giorni scorsi si era parlato delle trattative per la sesta stagione di Lucifer, ora vari rumor ci fanno sapere che le due parti hanno trovato un accordo e che Netflix preparerà un annuncio ufficiale nelle prossime settimane.

Sembra che il lavoro dei fan abbia dato i suoi frutti: gli appassionati infatti sono riusciti a salvare lo show con protagonista Tom Ellis dalla prima cancellazione, dopo tre stagioni andate in onda su Fox. A seguito del successo della campagna #SaveLucifer e l'acquisizione dei diritti da parte di Netflix, la quinta stagione, sempre grazie al grande attivismo del fandom, ha visto aumentare le sue puntate, passate da dieci a sedici.

Ma a quanto pare i dirigenti di Netflix sono stati convinti a dare un'altra chance allo show, confermandolo per una sesta stagione e secondo la testata online Hiptoro le trattative tra le due parti sono andate a buon fine, ora quella che manca è solo l'ufficialità data via i soliti canali social. Sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più, per adesso vi ricordiamo che si tratta di voci di corridoio, che potrebbero anche rivelarsi infondate.

Nel frattempo abbiamo scoperto il titolo del season finale di Lucifer 5, secondo molti ennesima prova che le avventure del personaggio interpretato da Tom Ellis non sono ancora finite.