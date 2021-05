Ulisse, interviene anche Coletta: 'Il programma di Alberto Angela non si tocca'

Dopo le molte polemiche nate negli ultimi giorni per la sospensione di Ulisse, Stefano Coletta ha deciso di intervenire sulla questione con lo scopo di rassicurare i moltissimi telespettatori che seguono con affetto il programma di Alberto Angela.

Il direttore di Rai 1, come già era stato fatto dalla pagina ufficiale di Ulisse, ha sottolineato che non c'è stato alcuno stop dovuto agli ascolti, quanto più un ritardo accumulato per via del Covid-19 che ha reso difficoltose le riprese delle ultime puntate.

"Alberto Angela e il team di Ulisse sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a S. Francesco e all'ambiente. Nessuna sospensione del programma! Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza covid. Ulisse non si tocca e torna presto!".

Le due puntate rimaste andranno in onda il 27 maggio e il 3 giugno e saranno dunque spostate al giovedì. Questo cambio, sembra comunque sottintendere un risultato auditel non troppo soddisfacente per Ulisse. Al posto del programma di divulgazione di Alberto Angela, andrà in onda l'usato garantito de Il commissario Montalbano, la serie con Luca Zingaretti ispirato ai libri del celebre autore siciliano Andrea Camilleri. Proprio l''episodio 'Un diario del ’43', trasmesso per la prima volta il 18 febbraio 2019, è stato visto da oltre 10 milioni di telespettatori, ottenendo uno share superiore al 40%.