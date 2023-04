L'ultima cosa che mi ha detto, Jennifer Garner e Angourie Rice commentano i personaggi

Dopo la pubblicazione del trailer de L'ultima cosa che mi ha detto (serie thriller targata Apple TV+), le due attrici protagoniste Jennifer Garner e Angourie Rice hanno commentato la loro esperienza sul set durante un'intervista a Collider.

Dopo un doveroso tributo alla storica serie Alias (nella quale Garner interpretava Sydney Bristow), l'intervistatrice ha domandato cosa abbiamo provato nell'interpretare i personaggi. "Per me" ha iniziato Rice, "la cosa che mi ha davvero incuriosito di Bailey è come riesca a essere così sicura di sé e convinta di voler raggiungere ciò che desidera. Eppure, la sua identità è legata a una sola persona, suo padre. Quando quest'ultimo scompare, lei si ritrova a mettere in discussione ogni cosa: chi è, cosa ama fare, come si definisce. Tutto scompare all'improvviso. È stato davvero entusiasmante esplorare il viaggio interiore di una ragazza in crisi, perennemente in ansia e spaventata dall'ignoto".

Da parte sua, così ha commentato Garner: "Hannah ha una personalità molto diversa dalla mia. Mi sento più... non so, una specie di Labrador Retriever in un parco che cerca di saltare, salutare e chiacchierare con tutti! Invece Hannah è piuttosto taciturna. Voglio dire, dentro di lei nasconde un calore spropositato, ma preferirebbe non parlare con la persona che si ritrova di fianco al supermercato. Di conseguenza, soltanto "ricalibrare" le mie energie in questo modo è stato davvero stimolante e un'esperienza che non avevo mai provato in vita mia – o almeno che non facevo da tanto tempo".

Ha inoltre espresso tutta la sua difficoltà di bilanciare la sua vita da madre con quella del personaggio: "È stato molto complicato. Da questo punto di vista, Angouire mi ha davvero guidato, perché non avevo un'idea molto chiara del nostro stato e mi ritrovavo a ricordare: "Esatto, non ci siamo ancora arrivati. Già. Sto cercando in tutti i modi di prendermi cura di te perché è quello che sarei naturalmente portata a fare'".

Riguardo la possibilità di una seconda stagione, così ha dichiarato Rice: "Al momento mi limito a osservare Laura Dave. Voglio dire: era presente sul set ogni singolo giorno, e qualunque domanda io avessi sul passato o sul futuro di Bailey... be', tutto era rivolto a lei, e le cose non sono di certo cambiate. Mi fido completamente delle sue idee. È la sua storia. Sono i suoi personaggi".

L'ultima cosa che mi ha detto, prodotto da Hello Sushine di Reese Witherspoon in collaborazione con 20th Century Fox, è disponibile su Apple TV+ dal 14 aprile 2023. E le sorprese non terminano qui: le star di Alias vogliono un reboot della serie.