L'ultima cosa che mi ha detto: Nikolaj Coster-Waldau spiega la barba indossata nel finale

L'ultima cosa che mi ha detto è una delle serie più viste su Apple TV+ da quando la piattaforma digitale ha fatto il suo esordio e la settimana scorsa è stato condiviso l'episodio conclusivo. Nel corso di una recente intervista concessa a The Wrap, la star Nikolaj Coster-Waldau ha parlato proprio del finale dello show e della sua... barba!

L'ultima cosa che mi ha detto si conclude con Owen (Nikolaj Coster-Waldau), che ritroviamo con una barba lunghissima e un cappellino da baseball, che finalmente riesce a stabilire un contatto con la moglie Hannah (Jennifer Garner).

La miniserie segue Hannah e la figliastra Bailey (Angourie Rice) mentre cercano di mettere insieme gli indizi sulla scomparsa di Owen dopo che la sua azienda tecnologica The Shop viene indagata per frode. Mentre scoprono le complesse ragioni della sua scomparsa, Hannah e Bailey creano un legame ancora più profondo.

Verso la conclusione Hannah intravede Owen con la fede nuziale di legno che lui ha fatto in tinta con la sua. Quando si accorge che è lui nella sua mostra di falegnameria, fa cadere alcuni documenti e lui si china a terra per raccoglierli, sussurrando una frase per farle intendere che sta bene.

Se non l'avete ancora iniziata, recuperate il trailer di L'ultima cosa che mi ha detto, che adesso trovate interamente su Apple TV+.

"Qualsiasi barba ti nasconde un po'. Cambia i tuoi lineamenti e l'abbiamo testato con Jennifer. Non sapeva che avevo questa barba. Era nel piazzale dello studio e se ne stava seduta a farsi gli affari suoi tra una ripresa e l'altra, io mi sono avvicinato di soppiatto e lei ha notato questo ragazzo seduto accanto a lei", ha raccontato Coster-Waldau a TheWrap. "Era scioccata e poi ha avuto una reazione davvero emotiva perché Jennifer era molto presa dal personaggio. Quando abbiamo visto la sua reazione ci siamo convinti dell'idea della barba come modo per nascondersi in piena vista".