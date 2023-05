L'ultima cosa che mi ha detto: la serie con Jennifer Garner è la più vista su Apple TV+

Secondo Variety, che fa riferimento ai dati forniti da Nielsen, L'ultima cosa che mi ha detto, con Jennifer Garner protagonista, è la serie limitata più vista di Apple TV+ dal debutto del servizio di streaming nel 2019. Lo show è stato in grado di sbaragliare la concorrenza già a pochi giorni dal debutto in streaming, avvenuto il 14 aprile scorso.

Adattamento dell'omonimo romanzo di Laura Dave, lo show non solo ha battuto altre serie limitate, come Black Bird con Taron Egerton e il thriller di Elizabeth Moss Shining Girls, ma ha anche battuto i risultati della spy dramedy Slow Horses con Gary Oldman protagonista. Nei primi 31 giorni di streaming,

L'ultima cosa che mi ha detto ha raggiunto 4,5 milioni di spettatori unici. La première ha raggiunto 3,4 milioni di spettatori, diventando così l'episodio di una serie drammatica più visto dell'anno per Apple TV+. Su queste pagine potete recuperare il trailer de L'ultima cosa che mi ha detto.

Nei dati complessivi, L'ultima cosa che mi ha detto è il terzo prodotto originale di Apple TV+ più visto del 2023, subito dopo Ted Lasso e Shrinking.

Ci sono probabilmente tre grandi fattori che hanno contributo al successo dello show. Il primo è che si rifà all'approccio di Big Little Lies, adattando un romanzo molto celebre al grande pubblico. Poi è molto influenzato da Big Little Lies per quanto riguarda la premessa, il team dietro le quinte (visto che è prodotto esecutivamente da Reese Witherspoon) e persino i titoli di testa evocano il successo della HBO. Inoltre, come per Big Little Lies, il cast è composto da volti molto familiari. Precedentemente, Garner e Angourie Rice hanno parlato dei loro personaggi.

Composta da 7 episodi, L'ultima cosa che mi ha detto ha terminato la sua programmazione su Apple TV+ il 19 maggio scorso.