L'ultima puntata di Watchmen durerà quasi 70 minuti

Il nono ed ultimo episodio della prima stagione (e forse ultima stagione) di Watchmen, che andrà in onda su Sky nella notte tra domenica e lunedì e poi nelle serata di lunedì, promette di essere la puntata più lunga della serie di Damon Lindelof.

Il finale - intitolato See How They Fly - sarà infatti notevolmente più lungo degli otto episodi precedenti, arrivando a ben 67 minuti. Sembra che i fan ne vedranno delle belle.

Per fare un paragone, finora l'episodio più lungo della serie HBO è stato quello della settimana scorsa, A God Walks Into Abar, che è arrivato a 63 minuti. Prima dell'uscita dell'episodio 8, la puntata più lunga di Watchmen era It's Summer and We're Running Out of Ice, ovvero l'episodio inaugurale, che a 61 minuti si attestava esattamente a pari merito con la sesta puntata, This Extraordinary Being, sempre a 61 minuti di durata.

L'episodio più breve della serie, invece, If You Don't Like My Story, Write Your Own, rimarrà la puntata più breve, con appena 52 minuti.

Cosa vi aspettate dal finale di stagione? Vi è piaciuta la serie fino a questo punto? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione dell'episodio 8, alla recensione di Watchmen di Damon Lindelof e all'Everycult di Watchmen di Zack Snyder.