Nell'ultima stagione di Supernatural ci sarà un episodio flashback

I fan di Supernatural si preparino per un salto indietro nel tempo. il co-showrunner Andrew Dabb ha infatti dichiarato che all'interno dell'ultima stagione della serie con protagonisti i fratelli Winchester sarà presente un intero episodio flashback.

Gli ultimi 60 giorni di riprese per Supernatural rappresentano un evento significativo per tutti gli appassionati dello show, consapevoli del fatto che la longeva serie di The CW si concluderà definitivamente. In attesa di sapere cosa succederà a Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles), lo showrunner ha annunciato il ritorno di un elemento di cui i fan hanno già fatto esperienza in passato: l'episodio flashback.

Queste sono le dichiarazioni di Dabb rilasciate al portale Entertainment Weekly a proposito dell'episodio speciale:

"È stato come pensare 'Che tipo di episodi potremmo realizzare per rendere buono lo show e allo stesso tempo raccontare qualcosa dei personaggi?'. Per molto tempo, abbiamo voluto inserire storie ambientate nel passato riguardanti Sam e Dean da giovani".

Che aspettative avete sul futuro finale della serie? La quindicesima stagione viene trasmessa dal 10 ottobre 2019 negli Stati Uniti da The CW, mentre in Italia è ancora inedita. Vi ricordiamo infine le particolari dichiarazioni dell'attore Mark Hamill su Supernatural, in cui lo storico interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars ha fatto riferimento a una sua eventuale presenza nella serie.