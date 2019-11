L'ultima tentazione di Barry Allen nel trailer del midseason finale di The Flash

La Crisi prima della Crisi. Per Barry Allen le cose non sembrano mettersi bene in The Last Temptation of Barry Allen pt. 1, la prima parte del midseason finale di The Flash.

Quante volte un supereroe è arrivato alla vigilia della grande battaglia fresco e riposato? Beh, non sarà certo questo il caso, possiamo assicurarvelo: Barry Allen dovrà vedersela con un temibile nemico, prima di potersi dedicare anima e corpo alla salvezza del Multiverso.

Nel nuovo episodio di The Flash, The Last Temptation of Barry Allen pt. 1, che andrà in onda martedì 26 novembre - a sole due settimane dall'episodio dedicato al mega-crossover dell'Arrowverse - e che segnerà la prima parte del finale di metà stagione, Barry (Grant Gustin) e Ramsey (il villain interpretato da Sendhil Ramamurthy) dovranno entrambi fare i conti con l'incombere del loro destino.

Come recita la sinossi ufficiale "Mentre Barry Allen si trova sempre più sulla soglia della sua imminente dimessa in Crisi, le sue convinzioni vengono messe alla prova quando il mostruoso Dr. Ramsey Rosso infetta The Flash con un morbo allucinogeno estremamente pericoloso. Nel frattempo, la reporter Iris West-Allen (Candice Patton) scopre una vasta cospirazione".

Potete vedere un assaggio di quello che vi aspetta nel trailer in testa alla notizia.