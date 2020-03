Le ultime foto di Legends of Tomorrow ci mostrano l'uscita di scena di due personaggi

Dopo aver scoperto la sinossi ufficiale del prossimo episodio di Legends of Tomorrow, vi segnaliamo queste foto condivise dall'emittente televisiva The CW che ci permettono di dare un primo sguardo alla puntata.

Il settimo episodio, intitolato "Romeo v Juliet: Dawn of Justness", si mostra nella galleria presente in calce alla notizia e si preannuncia molto importante per tutti i fan della serie: infatti assisteremo all'addio dei personaggi interpretati da Brandon Routh e Courtney Ford, rispettivamente Ray Palmer e Nora Darhk. In particolare il saluto di quest'ultima sembra un vero e proprio addio al nubilato, completo di pony e spogliarellisti.

La puntata diretta da Alexandra LaRoche e sceneggiata da Ray Utarnachitt e Matthew Maala, andrà in onda il prossimo 17 marzo, oltre ai già citati attori troveremo anche Nick Zano, Dominic Purcell, Matt Ryan, Maisie Richradson-Sellers, Caity Lotz e la guest star Shayan Sobhian, in più abbiamo scoperto che i protagonisti si troveranno ad affrontare William Shakespear. Anche gli showrunner Phil Klemmer e Keto Shimizu hanno discusso dei prossimi addii in Legends of Tomorrow 5, rivelando i motivi dietro questa decisione che ha lasciato delusi molti dei numerosi fan della serie prodotta dall'emittente televisiva The CW e facente parte dell'Arrowverse.

