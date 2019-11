Dopo la lettera di saluto dei produttori e l'addio di Stephen Amell a Arrow, non pensavamo di commuoverci di nuovo così presto, e invece ecco che appaiono sui social le ultime parole che i nostri eroi (?) pronunceranno nello show.

Già solo l'annuncio dell'ottava e ultima stagione di Arrow lo scorso marzo ci aveva fatto scendere una lacrimuccia; già i sentiti addii da parte dei vari membri del cast e della produzione, anche in concomitantanza con il concludersi delle riprese, ci stanno facendo commuovere non poco; adesso ci mancavano solo le ultime parole che sentiremo pronunciare in Arrow...

"Le riprese di #Arrow sono concluse. L'ultima battuta dei dialoghi, due parole: 'A te.'" scrive il produttore esecutivo Marc Guggenheim su Twitter.

Due semplice parole che potrebbero avere mille significati, che potrebbero essere state pronunciate da una manciata di personaggi (forse non troppi, ma abbastanza da offrirci una varietà di opzioni) e rivolte a un similmente misterioso destinatario.

E mentre sarebbe una scommessa non eccessivamente azzardata ipotizzare che sarà Oliver (Stephen Amell) uno dei due interlocutori, dobbiamo prima vedere cosa accadrà in occasione del mega-crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite.

Come sappiamo, Ollie è destinato a sacrificarsi per il bene comune, almeno stando a quanto rivelato da The Monitor (Lamonica Garrett) sul finire dello scorso crossover, Elseworlds. Come e precisamente quando questo avverrà, è ancora tutto da vedere.



L'ottava stagione di Arrow è attualmente in onda ogni martedì su The CW.