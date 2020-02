Gli ultimi episodi di Legends of Tomorrow svelano qualcosa in più sulla Newcastle Crew

In Legends of Tomorrow, l'arrivo di Astra Logue (Olivia Swann) e degli Encore, le malvagie figure storiche scatenate da Logue contro i nostri eroi, sono stati il focus principale di questi ultimi episodi. E, nel frattempo, abbiamo scoperto qualcosa in più sulla Necastle Crew di John Constantine (Matt Ryan).

Dopotutto, loro hanno hanno una tragica connessione con il Big Bad di turno.

Fu infatti la Newcastle Crew, il circolo "magico" di cui faceva parte Constantine, che abbiamo conosciuto nell'omonima serie di NBC a lui dedicata, a condannare una giovane versione di Astra all'inferno, da cui questa è riemersa portando con sé una smisurata sete di vendetta (e gli Encore).

Ma in Slay Anything abbiamo visto anche un membro del circolo della cui esistenza non eravamo neanche a conoscenza: Natalie, una potente strega che è anche... La madre di Astra Logue.

"Vedremo sua madre, e la vedremo in varie incarnazioni. Vedremo una sorta di versione spirituale, e poi una più onirica dello stesso personaggio. Voglio dire, immagino che si possa dire che vedremo una versione proveniente da una realtà alternativa" aveva detto Phil Klemmer, uno dei co-showrunner della serie.

Intanto, non ci sono indicazioni su future apparizioni di personaggi già visti nella serie di NBC, ma neanche sul contrario...

"Non credo che ci sia qualcosa di ufficialmente oof-limits per noi..." ha dichiarato sempre Klemmer.

Nella quinta stagione di Legends of Tomorrow abbiamo assistito al ritorno della folle banda targata DC e The CW, e a giudicare dal promo del prossimo episodio A Head Of Her Time, le vicende che seguiranno saranno da... Perdere la testa!