Gli Ultimi Ragazzi sulla Terra: zombie e tanti nuovi mostri nel trailer della stagione 2

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale della seconda stagione de Gli Ultimi Ragazzi sulla Terra, serie animata che vede come protagonista un tenace orfano tredicenne di nome Jack che tenta di sopravvivere al caos di un'apocalisse zombie insieme ai suoi amici.

In questa seconda stagione, di cui potete visionare il promo nel player in alto, Jack e il gruppo hanno ancora voglia di ballare e fare gare in bicicletta, ma presto si ritroveranno alle prese con la "missione definitiva", come spiega il protagonista nel filmato. Tra minacciosi vermi giganti e mostri a forma di occhi spinati, i ragazzi dovranno vedersela ancora una volta con l'orda di zombie che ha invaso la città.

Basata sull'omonima serie di romanzi bestseller scritta da Max Brailler, Gli Ultimi Ragazzi sulla Terra vede nel cast vocale star quali Mark Hamill, Rosario Dawson, Bruce Campbell, Keith David, e Catherine O’Hara. Il giovane protagonista è doppiato da Nick Wolfhard.

La seconda stagione è tratta dal secondo libro di Brailler e sarà composta da 10 episodi, la cui durata si attesta intorno ai 22 minuti. Sviluppato da Atomic Cartoons, lo show vede Scott Peterson nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo.

Gli Ultimi Ragazzi sulla Terra 2 sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 17 aprile. Che ve ne pare di questo trailer? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

