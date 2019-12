Gli ultimi sfortunati eventi di The Walking Dead? Avi Nash la prende con filosofia

Durante la prima parte della decima stagione di The Walking Dead non sono mancati gli eventi drammatici e i colpi di scena. Uno di questi ha coinvolto il personaggio interpretato da Avi Nash che in qualche modo ha fatto ripensare al destino di un vecchio personaggio della serie.

La morte inaspettata in The Walking Dead 10x7 è stato uno dei momenti più drammatici della nuova stagione, dove abbiamo assistito sia alla scomparsa del personaggio di Siddiq, sia alla sconcertante rivelazione su Dante: era una spia infiltrata per conto dei temibili Sussurratori.

Ma il triste destino di Siddiq ha fatto sorgere anche un dubbio riguardante il personaggio di Carl Grimes (Chandler Riggs): che la sua morte sia stata inutile? Durante l'ottava stagione, infatti, il ragazzo aveva accolto Siddiq e lo stava aiutando a contrastare un gruppo di zombie. Ma, come scopriremo più avanti nel corso degli episodi, quel giorno Carl ha ricevuto anche un morso incurabile che segnerà definitivamente la sua esistenza.

Parlando con il portale TV Insider Nash è tornato con ironia su quell'evento affermando che la morte è una caratteristica dello show che bisogna accettare.

"Credo che sia molto importante ricordare che il nome di questa serie è The Walking Dead, e quindi tutti possono morire. Sono trascorsi otto anni da quando Carl ha trovato Siddiq, e da quel momento in poi ha sempre mantenuto la sua promessa di onorare Carl e anche Rick di conseguenza. Cercare di vivere con misericordia e provare a rendere il mondo un posto migliore. Nella nona stagione il suo obiettivo era di far tornare vicine le vari comunità e nella decima ha una figlia".

La serie tornerà a febbraio con la seconda parte di stagione. Per coloro che hanno dei dubbi sull'ultimo episodio andato in onda, possono dare un'occhiata alle dichiarazioni della showrunner di The Walking Dead sul midseason finale. Vi ricordiamo infine che lo show viene trasmesso negli Stati Uniti dal network AMC, mentre in Italia gli episodi sono disponibili dal giorno successivo all'interno del canale satellitare Fox di Sky.