Ultraman: in produzione una serie remake americana

The Hollywood Reporter ha reso noto che il famoso supereroe giapponese Ultraman sbarcherà oltreoceano con una serie live action americana prodotta dalla Starlight Runner Entertainment di Jeff Gomez. La Starlight ha lavorato con major importanti come la Disney per Pirati dei Caraibi, la Fox per Avatar e la Sony per Men in Black 3.

"Ultraman è uno dei più grandi eroi della mia infanzia. Siamo onorati di intraprendere questa missione per proporre ad un pubblico mondiale questo gruppo di personaggi" ha spiegato Jeff Gomez, boss dello studio.

Il franchise, iniziato nel 1966 con la serie tv ispirata alla Toho, Ultra 6, si è rivelato nel tempo uno dei più longevi di sempre, producendo 34 show, ben 9 speciali animati, una trentina di film e circa una cinquantina di apparizioni nei videogiochi.

Recentemente Ultraman è apparso nel live action Ultraman Geed The Movie, prodotto nel 2018, mentre nel 2019 arriverà l'adattamento cinematografico intitolato Ultraman R/B.

Netflix da aprile proporrà invece una nuova serie animata. Il debutto dovrebbe essere fissato per il 1° aprile.

Starlight collaborerà anche con Tsuburaya Productions e The Licensing Group; quest'ultima ha lavorato per il remake di Baywatch, Terminator 2 e il franchise del videogame Mortal Kombat.

L'accordo dovrebbe rivelarsi proficuo per tutti quanti i soggetti in questione, visto che la serie Ultraman incassa oltre 50 milioni di dollari all'anno in Giappone per il merchandising.