Uma Thurman alla ricerca del figlio in 'Suspicion', la serie thriller di Apple TV+

L'attrice Uma Thurman sarà la protagonista della serie thriller Suspicon, remake del drama israeliano False Flag, che sarà disponibile all'interno del catalogo streaming della piattaforma Apple TV+.

Da sempre interprete di personaggi dalla forte personalità e carismatici, la star di Pulp Fiction farà parte di un cast che comprende anche Georgina Campbell (Black Mirror), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.), Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Angel Coulby (Dancing On The Edge), Edward Bluemel (Killing Eve), Elyes Gabel (Scorpion) e Noah Emmerich (The Americans).

La trama di Suspicion è basata sul rapimento del figlio ventunenne di un importante donna d'affari statunitense. Il momento del rapimento del ragazzo, avvenuto all'interno di un grande hotel di New York, viene registrato attraverso un video che diventa immediatamente virale. I sospetti ricadono immediatamente su quattro cittadini provenienti dal Regno Unito, che soggiornano all'hotel. Sono davvero loro i colpevoli o si trovavano soltanto nel posto sbagliato?

La produzione sarà affidata a Darin McLeod, mentre la regia a Chris Long. Rob Williams è stato scelto come showrunner. Quest'ultimi saranno anche produttori esecutivi insieme a Howard Burch, Avi Nir, Anna Winger e Liat Benasuly.

Vi ricordiamo infine che tra i progetti di Apple è presente la serie WeCrashed basata su un podcast, mentre è stata recentemente reso pubblico il trailer di Home Before Dark.