Umbrella Academy 2, in arrivo il nuovo trailer ufficiale: ecco quando uscirà

Dopo aver svelato la data di uscita di Umbrella Academy 2, l'account ufficiale ha diffuso in rete un nuovo video per anticipare l'arrivo di un nuovo trailer ufficiale dedicato alla seconda stagione.

Questo breve teaser, che potete visionare in calce alla notizia, rivela che il prossimo trailer di Umbrella Academy debutterà domani 28 maggio, e come al solito per non perdervelo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.

Nel cast della seconda stagione ritroveremo Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, e Justin Min. Se guardiamo ai fumetti la seconda stagione potrebbe includere gli eventi legati all'assassinio di JFK e al Vietnam, ma per saperne di più dovremo aspettare il ritorno dello show.

I nuovi episodi, lo ricordiamo, saranno disponibili nel catalogo di Netflix a partire dal prossimo 31 luglio. Per quanto riguarda un eventuale ritorno dello show, il sito della Writers Guild of America potrebbe avere già anticipato i piani di Netflix di rinnovare Umbrella Academy per una terza stagione, che a meno di sorprese potrebbe arrivare già nel 2021.

Cosa vi aspettate dalla seconda stagione? Fateci sapere cosa ne pensate, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Umbrella Academy.