Umbrella Academy 2: in attesa di novità gustiamoci i nuovi splendidi poster

Nella giornata di ieri Netflix ha anticipato l'arrivo del trailer ufficiale di Umbrella Academy 2, previsto per oggi. Qualche minuto fa sull'account twitter ufficiale della serie sono comparsi anche i character poster, e l'attesa per la nuova stagione si fa sempre più palpabile.

I poster sono visibili nella nostra gallery, e alcuni di essi anche nei tweet in calce alla news.

La seconda stagione di The Umbrella Academy arriverà su Netflix il prossimo 31 luglio. La serie, basata sull'omonimo fumetto di Gererd Way e Gabriel Bà, prende le mosse a partire da un evento apparentemente inspiegabile, avvenuto il 1° ottobre 1989: la nascita di 43 bambini in tutto il mondo, contemporaneamente, le cui madri non avevano mai mostrato i segni di una gravidanza. Sette di loro vengono adottati dal miliardario Reginald Hargreeves, che assegna loro dei numeri anziché dei nomi, e li addestra nella cosiddetta Umbrella Academy per farne dei supereroi e combattere il crimine.

Ellen Page interpreta Vanya, la numero 7, l'unica a non far parte della squadra perché apparentemente senza super poteri. Fanno parte del cast anche Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, e Justin Min.

Se la seconda stagione di The Umbrella Academy debutterà solo tra due mesi, sembra che lo show sia già stato rinnovato per la terza stagione, che se la notizia fosse confermata potrebbe debuttare già nel 2021.