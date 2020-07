Umbrella Academy 2, ecco dove e quando ritroveremo gli Hargreeves a inizio stagione

La seconda stagione di Umbrella Academy sta per arrivare su Netflix, ma dove (e soprattutto in che anno) saranno finiti i fratelli Hargreeves dopo il sorprendente finale della prima stagione?

A rivelarlo sono il creatore e showrunner della serie Steve Blackman, e i membri del cast, che spiegano come ogni componente dell'Umbrella Academy si sia ritrovato da solo in un diverso momento del passato, compreso tra il 1961 e il 1963, e come da lì abbiano praticamente dovuto rifarsi una vita.

"Klaus fonda un culto, Allison si sposa, Luther trova il surrogato di una figura paterna" anticipa fin da subito Blackman, spiegando la difficoltà del far funzionare individualmente ogni personaggio e le loro nuove storyline fino a quando non si sarebbero poi riuniti.

I primi ad arrivare sono Klaus (Robert Sheehan) e Ben (Justin Min), che sono anche gli unici ad essere atterrati insieme per ovvie ragioni. E mentre Klaus è impegnato a sfuggire alla fama e ai suoi devoti, Ben "avrà molta più agency e indipendenza in questa seconda stagione, e avrà modo di lottare per ciò che vuole", spiega Min.



Poi c'è Allison (Emmy Raver-Lampman), che atterra nella Dallas del 1961, nel pieno dei movimento per i diritti civili. Immaginate le difficoltà della situazione per una donna di colore proveniente dal 21esimo secolo...



Anche Luther (Tom Hopper) avrà a che fare con un certo shock, ma di diversa natura, poiché passerà dall'essere il leader del gruppo a... Fare da autista al proprietario di un locale burlesque (la figura paterna di cui vi parlavamo).



Diego (David Castañeda), è uno degli ultimi ad arrivare, finendo nel 1963 e... In un istituto d'igiene mentale, poiché sostiene che Kennedy sia stato assassinato. Come abbiamo visto anche nel trailer, però, troverà compagnia in un nuovo personaggio, Lila (Ritu Arya), con cui instaurerà una sorta di "dinamica alla Bonnie e Clyde".



Vanya (Ellen Page), invece, non avrà nemmeno il tempo di processare ciò che è successo, poiché al suo arrivo nel passato verrà investita da un'auto e perderà la memoria. Nonostante il trauma e gli ovvi interrogativi (Chi sono? Dove appartengo? Qualcuno mi starà cercando?), tuttavia, sembrerebbe quasi essere la meno smarrita di tutti: verrà infatti accolta da una nuova famiglia e troverà persino un nuovo interesse amoroso.

E alla fine arriva Five (Aiden Gallagher), l'ultimo ad atterrare nel passato, che si troverà davanti l'arduo compito di trovare i propri fratelli, riunirli, trovare il modo di tornare nel 2029 e impedire non una, ma be due apocalissi (quella nel futuro e quella che hanno causato i ragazzi nel passato modificando la timeline).

"Diventa sempre più stressato man mano che andiamo avanti, e la sua ansia crescerà quanto il caos che si sta creando nel frattempo" dichiara Gallagher.



Chissà come andrà a finire...



La seconda stagione di Umbrella Academy approderà il 31 luglio su Netflix.