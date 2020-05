Umbrella Academy 2, quando uscirà la nuova stagione su Netflix? Ecco cosa sappiamo

È da un po' che non abbiamo notizie dei Fratelli Hargreeves, ma le riprese della seconda stagione di The Umbrella Academy sono terminate, e i teaser non sono mancati. A quando, allora, il debutto dei nuovi episodi su Netflix?

La prima stagione di The Umbrella Academy ha conquistato gli abbonati Netflix, che ora attendono con trepidazione la seconda stagione.

Ma dato che di annunci formali con un data precisa per il suo debutto finora non ce ne sono stati, con l'aiuto del sito TV Guide, facciamo un riepilogo di ciò che sappiamo al momento su The Umbrella Academy 2.

Quando uscirà

Probabilmente entro fine anno. Le riprese principali, come dicevamo, sono terminate da un po', e il team produttivo/creativo sta continuando a lavorare alla post-produzione nonostante la pandemia. È probabile dunque che potremo vedere u nuovi episodi già nei prossimi mesi... Magari questo autunno?

Chi tornerà

La seconda stagione di The Umbrella Academy vedrà il ritorno di tutti i fratelli Hargreeves, ovvero Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), David Castañeda (Diego), Aidan Gallagher (Five), e Justin Min (Ben).

Non sappiamo però se rivedremo Kate Walsh (The Handler), Mary J. Blige (Cha-Cha) o Cameron Britton (Hazel), mentre è probabile che ritorni Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves). Considerato il fattore viaggi nel tempo, tuttavia, non si può dare nulla per scontato.

Intanto, abbiamo già parlato delle nuove aggiunte al cast di The Umbrella Academy, che non dovrebbero interpretari personaggi presenti nelle graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá.

Ad ogni modo, rimangono ancora 36 ragazzi dotati di superpoteri dei 43 nati lo stesso giorno degli Hargreeves, e le probabilità che almeno alcuni di loro possano venir fuori nel corso della seconda stagione sono molto alte.

Dove sarà ambientata

Se la prima stagione della serie si basava sulla storia contenuta nel primo volume cartaceo dell'opera, la seconda, presumibilmente, dovrebbe ispirarsi al secondo. Per questo, gli Hargreeves potrebbero ritrovarsi negli anni '60, a Dallas, dove cerceranno di sventare (o aiutare a compiere) l'assassinio di JFK. Inoltre, è qui che nei fumetti viene introdotto il Vietnam (anche se nella serie è stato gestito diversamente) quindi non è da escludere che ci venga mostrato qualcosa in più sul tempo che vi ha trascorso Klaus.

Cosa possiamo aspettarci

Innanzitutto, sappiamo già ce Vanya avrà un ruolo fondamentale, essendosi trasformata in un supervillain nell'ultimo episodio della prima stagione. "Penso che abbia semplicemente bisogno di tempo per capire la situazione e sé stessa, comprendere ciò che può fare" ha detto in un'intervista Emmy Raver-Lampman. Ma i suoi fratelli saranno in grado di perdonarla?



A proposito degli Hargreeves, è ora che ci vengano raccontate più cose sul loro passato (a partire da Ben e da Mr. Hargreeves), non trovate?

E con Klaus che ha ancora "così tante cose da scoprire" sul suo conto e sui suoi poteri, come ha anticipato anche Robert Sheenan, non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questa seconda stagione di The Umbrella Academy.