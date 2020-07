Umbrella Academy 2, Robert Sheehan era 'un po' preoccupato' per la nuova stagione

Manca pochissimo al debutto della seconda stagione di Umbrella Academy su Netflix, e se gli spettatori sono in fermento perché non vedono l'ora di scoprire cosa è accaduto ai Fratelli Hargreeves, i protagonisti dello show non sono esenti dal provare qualche piccola preoccupazione, come successo a Robert Sheehan.

L'interprete di Klaus Hargreeves, uno dei personaggi più iconici dello show, durante un'intervista ha infatti ammesso di aver provato un certo nervosismo nei confronti della sua interpretazione del #4 dell'Umbrella Academy in questa seconda stagione.

"Ero preoccupato perché Klaus trascorre parecchio tempo nel passato" "A lui sono successe probabilmente più cose, considerando che è il primo ad atterrare e lo show riprende dal '63" spiega "Volevo che il pubblico avesse un determinato tipo di reazione una volta ritrovato il personaggio, qualcosa del tipo 'Un attimo, ma è davvero lui?' pur mantenendo tutti gli elementi che lo rendono Klaus".

"Così per i primi due/tre mesi dopo le riprese mi ero messo il pensiero, quasi un chiodo fisso, di non aver fatto abbastanza per differenziarlo dalla sua 'versione precedente', come se nell'interpretarlo fossi caduto vittima della filosofia di pensiero 'è come andare in bici'. Continuavo a chiedermi 'L'ho davvero fatto evolvere come personaggio?'" era il dilemma che si poteva Sheehan.

Poi però è tornato in studio per dell'ADR (registrazioni di dialoghi aggiuntivi) e si è scoperto abbastanza compiaciuto del risultato "Mi sono accorto di essere alquanto soddisfatto del mio lavoro" "Era una mia sfida personale. Era qualcosa che stava avendo luogo dentro di me, nella mia testa, come di solito accade in queste situazioni" conclude.

E se vogliamo far fede al punteggio di Rotten Tomatoes, Umbrella Academy 2 sarebbe davvero da non perdere!