Umbrella Academy 2, le strambe immagini promozionali da Instagram

Sale la trepidazione dei fan dei Fratelli Hargreeves in attesa della seconda stagione di Umbrella Academy, in arrivo a fine luglio su Netflix, e intanto il profilo Instagram dello show si diverte a postare le immagini più disparate.

Tessere del bingo, bottiglie di latte, accette, budini, e persino bidoni dell'immondizia... No, non è una serie di cose random, o almeno, non crediamo. Ma con Umbrella Academy, chi può dirlo davvero?

L'account Instagram della popolare serie tv di Netflix sta infatti postando da alcuni giorni delle immagini relative alla seconda stagione dello show (che trovate tutte in calce alla notizia), di cui però ci sfugge il significato. Alternate a gif con protagonisti ogni giorno un membro della famiglia Hargreeves (nell'ordine #6 Ben/Justin Min, #4 Klaus/Robert Sheehan, #3 Allison/Emmy Raver-Lampman, #1 Luther/Tom Hopper, #2 Diego/David Castañeda, #7 Vanya/Ellen Page e #5 Aidan Gallagher), le strambe raffigurazioni stanno facendo scervellare i fan dello show.

"MA CHE SIGNIFICA" scrive qualcuno esasperato.

"Ragazzi, abbiamo bisogno di un contesto" elabora qualcun altro.

"Come faccio a rilassarmi se non ho la più pallida idea di cosa significhi tutto questo?" risponde qualcuno sotto al post che, avete indovinato, invitava proprio a rilassarsi.

"Dai, vuotate il sacco!" richiede un utente.

"Ma chi c'è dietro questo account?" si domanda un altro follower.

"Ho sentito un rumor che la smettevate di essere così criptici e iniziavate a postare qualcosa di sensato" scrive in perfetto stile Allison un altro fan.

Insomma, cosa vorranno indicare tutte queste immagini? E cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione di Umbrella Academy?