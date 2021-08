Umbrella Academy 3, riprese quasi terminate: l'annuncio di Elliot Page dal set

Lo scorso giugno Netflix ha approfittato della sua Geeked Week per svelare i titoli ufficiali dei 10 episodi di The Umbrella Academy 3, e ora una star della serie ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori dell'attesa terza stagione.

"Buongiorno, abbiamo quasi finito" ha scritto Elliot Page su Instagram riferendosi alle riprese del nuovo arco narrativo, che al momento è però ancora in attesa di ricevere una data di uscita ufficiale

La produzione sta dunque mantenendo la tabella di marcia anticipata nei mesi proprio dall'attore, secondo cui le riprese sarebbe dovute partire a febbraio per poi concludersi ad agosto. Stando a Tom Hopper le nuove norme da seguire per via del COVID hanno rallentato non poco la produzione, ma a quanto pare gli addetti ai lavori sono riusciti a trarre il meglio dalla situazione. Con le riprese in via di conclusione, ciò significa che gli episodi potrebbero arrivare su Netflix nella primavera o estate del 2022.

Vi ricordiamo che tra le new entry della stagione troveremo Justin Cornwell nei panni di Marcus aka Sparrow #1, Britne Oldford nel ruolo di Fei aka Sparrow #3, Jake Epstein nei panni di Alphonso aka Sparrow #4, Genesis Rodriguez nel ruolo di Sloane aka Sparrow #5, Cazzie David nei panni di Jayme aka Sparrow #6.

In attesa di novità sulla data di uscita, vi lasciamo a quello che sappiamo sul possibile rinnovo di The Umbrella Academy 4.