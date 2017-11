Umbrella Academy: Ellen Page è nel cast della nuova serie tv Netflix!

Secondo quanto riportato da THR,) è il primo membro del cast della nuova serie Netflix intitolata, adattamento del bizzarro fumetto di Gerard Way. Il personaggio interpretato dall'attrice sarà quello di Vanya Hargreeves, a.k.a. The White Violin.

La nuova serie Netflix, Umbrella Academy si comporrà di una prima stagione che conta 10 episodi e la ragazza sarà il membro "normale" della famiglia Hargreeves Vanya, che poi diventerà White Violin.

Questa incarnazione del personaggio è descritta come "la pecora nera della sua famiglia disfunzionale. Lei è l'unica tra i ragazzi adottati da Reginald Hargreeves a non avere abilità soprannaturali. E' un fiorellino insicuro che cerca di trovare, con fatica, il suo posto nel mondo."

Per chi non conoscesse i fumetti, la storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i diversi nomi di: The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.

L'adattamento dovrebbe uscire il prossimo anno. Vi daremo ulteriori notizie su Umbrella Academy non appena arriveranno online, stay tuned!