Umbrella Academy, Elliot Page è molto più felice sul set dopo la sua transizione

Protagonista qualche mese fa di un coraggioso coming out nel quale ha rivelato al mondo di essere un uomo transgender, l'attore Elliot Page nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista al Time in cui ha raccontato a cuore aperto com'è cambiata la sua via nell'ultimo periodo.

Nell'articolo pubblicato della rivista hanno trovato spazio anche alcune dichiarazioni di Steve Blackman, showrunner della serie Netflix Umbrella Academy, che ha spiegato come i recenti avvenimenti hanno influito positivamente sul lavoro di Page sul set.

"Sembra che si sia tolto un'enorme peso dalle spalle e ora provi un certo conforto. C'è molta leggerezza, molti più sorrisi" ha detto Blackman. Per l'attore, il ritorno al lavoro è stato sicuramente convalidente, ma a certi tratti anche imbarazzante per via dell'uso dei pronomi sbagliati. "Ci sarà un aggiustamento" ha detto Page, positivo del fatto che i colleghi lo riconoscono per ciò che è ora.

In Umbrella Academy Page veste i panni di Vanya Hargrevves, una dei 42 bambini nati il primo ottobre 1989 che sono stati adottati da Sir Reginald Hargreeves. Conosciuta anche come Violino Bianco, è in grado di trasformare il suono in una forza cinetica dall'elevato tasso distruttivo. Inoltre può influenzare tramite le sue note le emozioni delle altre persone, e può trasformare le sue stesse emozioni in tremendi raggi distruttivi.

