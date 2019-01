Umbrella Academy, Gerard Way: 'Netflix sa già come andrà a finire tutta la storia!'

Mentre attendiamo fiduciosi l'arrivo di Umbrella Academy su Netflix, misto vincente tra i Tenenbaum e gli X-Men, il creatore del fumetto Gerard Way ha avuto modo di parlare al CCXP del futuro dell'adattamento live-action, raccontando all'audience di come tiene aggiornata Netflix sullo sviluppo del progetto.

Queste le sue parole durante un'intervista con Collider: "Ciò che ho fatto per Steve Blackman [showrunner] e gli altri membri della primissima writers room della serie è stato stilare un documento di diciotto pagine che spiegasse tutta la storia, anche quella delle graphic novel non ancora uscite, che alla fine dei giochi dovrebbero essere in totale otto. Allora gli ho consegnato l'intero quadro generale, così che potessero già inserire degli indizi per ciò che avverrà, con la speranza che ovviamente si riveli un successo in modo che si possano sviluppare altre stagioni.

Sia Blackman che gli altri sceneggiatori sono molto curiosi circa al futuro della serie a fumetti e al nostro lavoro, mio e di Gabriel Ba [disegnatore]. Comunque, capitolo dopo capitolo, gli inviamo sempre i nuovi fumetti di nostra mano. Vogliono essere costantemente aggiornati su costa stia accadendo".



La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.

Nel cast di The Umbrella Academy troviamo Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe.

Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) sarà lo showrunner e il produttore, mentre Mike Richardsone Keith Goldberg, entrambi dell'etichetta Dark Horse Entertainment, co-produrranno il progetto assieme a Gerard Way, creatore della miniserie a fumetti. Il fumetto originale è scritto da Gerard Way (il cantante dei My Chemical Romance) e disegnato da Gabriel Bà.

La serie tv di The Umbrella Academy sarà composta da 10 episodi. L'uscita è prevista per il 15 febbraio 2019.