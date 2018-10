Chi è sopravvissuto nell'ultima stagione di Games of Thrones, forse abbiamo un indizio!

Mentre i fan non vedono l'ora di sapere come andranno a finire le vicende di Game Of Thrones, uno degli attori della serie potrebbe essersi lasciato scappare un'anticipazione sul suo personaggio in una breve intervista a un giornale britannico.

Parliamo di Ian Glenn, che interpreta Ser Jorah Mormont, uno dei volti principali delle precedenti stagioni. A Express.co.uk ha dichiarato :"Sono uno dei fortunati che è sopravvissuto!". Non è chiaro, come riporta Comicbook, se sia un riferimento al destino del suo personaggio o al suo lavoro all'interno della serie TV, considerando che è riuscito a raggiungere l'ottava stagione partendo dalla prima, un risultato che pochi degli attori del cast originale possono vantare.



Iain Glenn ha anche detto di essere soddisfatto dei suoi anni sul set di Game Of Thrones e che è stata una bellissima occasione per viaggiare in giro per il mondo. Parlando degli ultimi episodi ha rivelato che hanno necessitato di riprese molto più lunghe, di un costo maggiore e che i fan rimarranno sorpresi. A quanto pare il cast è restato unito per la maggior parte delle riprese, il che significa che il grande gruppo di personaggi che si è formato alla fine della settima stagione non verrà diviso di nuovo.



L'ottava e ultima stagione di Game Of Thrones verrà trasmessa da HBO nel 2019. Non è stata ancora ufficializzata una data d'uscita per l'Italia. L'emittente statunitense ha già in programma delle sorprese per non lasciare i fan dello show a bocca asciutta. Sono in programma, infatti, le produzioni di ben cinque spin-off ispirati alle vicende letterarie de Le Cronache Del Ghiaccio e Del Fuoco.