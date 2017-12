Un concept artist DC ha svelato alcuni design di Crisi su Terra-X davvero notevoli!

è il crossover che i fan dell' Arrowverse stavano aspettando da tempo. Un'unica storia che avrebbe riunito gli universi di tutti e quattro i programmiin uno scontro epico. Ora che l'evento è terminato, un concept artistche ha lavorato al design degli show, ha mostrato un dietro le quinte sui look dei personaggi.

Andy Poon, il concept artist in questione, ha condiviso i concept che trovate in calce alla notizia tramite il suo account Instagram. La prima immagine mostra il nuovo look del personaggio di Citizen Cold interpretato da Wentworth Miller.

L'aspetto accurato da comic del personaggio, che negli anni è diventato uno dei favoriti del pubblico, ha soddisfatto i fan per l'attenzione riposta nei dettagli. Poon ha poi condiviso il look su alcuni dei modelli di maschera che i personaggi avrebbero dovuto indossare nel crossover.

Mentre Crisi su Terra-X è giunto ormai al termine, questa settimana i fan dell'Arrowverse potranno dirigersi verso i finali di metà stagione delle loro serie preferite. Sarà Supergirl a iniziare la prima settimana post-crisi, e di seguito potete trovare la sinossi ufficiale:

"REIGN SFIDA SUPERGIRL - Supergirl (Melissa Benoist) indaga su un misterioso simbolo che compare in tutta la città, riportando le sue origini a un'antica profezia e al marchio del World Killer, Reign (Odetee Annable). Nel frattempo, la tensione tra Lena (Katie McGrath) e Morgan Edge (guest star Adrian Pasdar) continua a crescere, facendo sì che James (Mehcad Brooks) intervenga e offra protezione e probabilmente accenda una scintilla nel processo. Glen Winter ha diretto l'episodio scritto da Paula Yoo & Caitlin Parrish (# 309)."

Supergirl tornerà su The CW lunedì 4 Dicembre alle ore 20:00.