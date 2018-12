Un concept artist di The Flash condivide un design scartato del costume del supereroe

Terminata la prima metà della quinta stagione stagione della serie televisiva sul velocista scarlatto si torna a parlare del costume di Flash (Grant Gustin), in particolare dei possibili look alternativi pensati per lui nel corso della stagione quattro. Troverete comodamente i bozzetti dopo il salto della notizia.

Il classico costume cui gli spettatori sono abituati dopo anni di lettura del supereroe poteva essere completamente rivoluzionato durante la passata stagione. Andy Poon, concept artist degli show dell’Arrowverse trasmessi dal canale The CW, ha di recente condiviso un’immagine di una suit di Flash mai utilizzata, un design che gioca molto sulle diverse tonalità del rosso e con dei tratti dorati che rendono ancora più vivido il colore preminente del costume.

Cosa ne pensate di questa variante scartata a favore dell’iconico look che tanti lettori e spettatori amano del personaggio? Ditecelo nei commenti.

“The Flash & The Furious”, undicesimo episodio della quinta stagione, riprenderà la storia lasciata in sospeso lo scorso 4 dicembre dopo il viaggio di Nora e Barry (Grant Gustin) per cercare di fermare una volta per tutte Cicada (Chris Klein). Il momento probabilmente che più ha generato curiosità negli spettatori è stata la rivelazione della comparsa di Eobard Thawne (Tom Cavanagh) del 2049, epoca da cui proviene Nora (Jessica Parker Kennedy). I due a quanto pare stanno collaborando al fine di raggiungere uno scopo che non è stato per il momento svelato, così come non sappiamo ancora qual è la natura del rapporto che li lega, specie se si considera che Eobard sembra essere rinchiuso in una cella mentre dialoga con Nora.

Dopo l’esplosione dell’acceleratore di particelle ai laboratori S.T.A.R., una tempesta di materia oscura colpisce uno scienziato forense, Barry Allen, conferendogli una velocità incredibile. Per adesso solamente alcuni degli amici più stretti e ad alcuni suoi partner sanno che Barry è l’uomo più veloce del mondo, ma non passerà molto tempo prima che il mondo scopra che Barry Allen è diventato… Flash.

The Flash tornerà su The CW con il decimo episodio della quinta stagione il 15 gennaio 2019.