Un grande scontro attende Quake nel prossimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D.

Dopo aver anticipato il devastante potere diper tutta la stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. , l'Inumana, conosciuta in futuro come, dovrà infine mettere alla prova la sua forza, mentre combatte fino alla morte.

Nell'episodio settimanale di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. intitolato "Fun & Games", Quake (Chloe Bennet) sarà costretta a combattere il pericoloso enforcer Kree conosciuto come Sinara. L'episodio è il primo della serie a essere diretto dalla star Clark Gregg, che ha recentemente parlato con TVLine del matchup:

"Florence Faivre [che interpreta Sinara] aveva già recitato ma non aveva fatto mai nulla di simile -eppure era molto chiaro negli episodi che ho visto che c'era qualcosa di veramente potente ed enigmatico in questo personaggio. C'è semplicemente qualcosa in lei e nei suoi occhi. È terrificante e disposta a uccidere in un batter d'occhio, quindi non c'è modo che tu possa simpatizzare con lei o Kasius. Ma una delle sorprese per me, che ho diretto e poi iniziato a modificare gli episodi, è stata quanto stranamente si rimane coinvolti nella loro storia."

Anche se si è divertito ad affrontare i cattivi, Gregg ha detto che l'altra parte della sfida è stata creare la potenziale minaccia che Daisy rappresenta per il mondo:"Devi tenere Sinara sul formidabile, perché Quake... beh, Quake è Quake. Può fare a pezzi un edificio e, stiamo iniziando a credere, possa distruggere il mondo. Renderle formidabili avversarie l'un l'altra, mantenere la lotta eccitante -una che Daisy potrebbe perdere- è stato un gran lavoro. Entrambe [Chloe e Florence] si sono davvero prestate alla parte. Stiamo parlando di 18 ore di roba fisica intensa. Ci hanno portato il loro A-game."

Nella serie, la squadra si trova nello spazio chiedendosi come tornare a casa. Presto si rendono conto che non c'è più una casa dove tornare, perché non hanno esattamente viaggiato nello spazio, ma sono finiti nel futuro. E da qualche parte nel passato, Quake è stata responsabile della distruzione della Terra.

Vedremo come il team si occuperà della rivelazione e dell'arrivo di Fitz questo Venerdì, quando Agents of S.H.I.E.L.D. torneranno su ABC. In apertura potete trovare il promo di "Fun & Games".