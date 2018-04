Un host disperso potrebbe aver rivelato il tema di un altro parco presente in Westworld

Westworld ha indirettamente (e volutamente) rivelato il tema di un altro parco di Delos tramite un host che si è spinto molto lontano da casa.

Nell'episodio di Westworld di domenica sera, una piccola squadra guidata da Karl Strand, un ufficiale di Delos, è incappata in una tigre morta mentre cercava centinaia di host dispersi che si erano radunati in una remota parte del parco. Stubbs ha fatto notare che la tigre (un host) doveva provenire dal "Parco 6", il che significava che in qualche modo era sfuggita alla sua posizione originale.

Nella scorsa stagione, abbiamo scoperto che Westworld era solo uno dei numerosi parchi a tema gestiti dalla Delos Corporation. Il sito web "Delos Corporation", gestito da HBO, ha ammesso che Delos possiede in tutto sei parchi con host, uno dei quali è Westworld. Un altro parco è "Shogun World", che (secondo i rumor) Maeve visiterà più avanti in questa stagione. Quindi, quale tipo di tema avrà il "Parco 6"?

La tigre morta offre agli spettatori un indizio piuttosto evidente. La tigre, nello specifico, è una tigre del Bengala, una sottospecie di tigre che può essere trovata solo in una manciata di paesi, tra cui India, Pakistan e Bangladesh. Le tigri del Bengala sono più comunemente associate all'India, quindi l'ipotesi più probabile è che il Parco 6 sia a tema indiano. Inoltre, i parchi di Delos cercano anche di ricreare il passato, quindi potrebbe non trattarsi di un'India moderna ma bensì settata in un determinato periodo storico. L'India ha una ricca storia culturale alle spalle: aveva un centinaio di mini-regni, sultanati e imperi, ognuno dei quali potrebbe essere stato riportato in vita con l'ausilio degli host.

C'è anche la possibilità che il Parco 6 sia basato sul periodo coloniale dell'India, quando il paese era sotto il dominio britannico. Anche se questa non sarebbe la scelta più sensata dal punto di vista culturale, permetterebbe tuttavia agli ospiti paganti del parco di vivere avventure viste in storie come Il Libro della Giungla di Kipling. Dopotutto, la tigre immaginaria più famosa di tutti i tempi è Shere Khan, nemica del giovane Mowgli.

Un'era coloniale significherebbe anche una potenziale caccia alla tigre, dando agli ospiti la possibilità di cacciare uno dei pochi predatori naturali dell'umanità nel proprio habitat. Mentre le tigri del Bengala sono native del subcontinente indiano, sono state occasionalmente spedite nei regni vicini per fungere da animali domestici per i re, quindi, In teoria, le possibilità sono molteplici.

La tigre è apparsa nella timeline flash-forward dell'episodio di domenica sera, quindi potrebbe apparire viva e vegeta nel corso di questa stagione, magari proprio nel Parco 6. Westworld tornerà con la seconda puntata domenica prossima su HBO.