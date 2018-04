Un noto villain dei fumetti debutterà nel prossimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D.

La quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D sta regalando tante sorprese e momenti emozionanti ai fan, ma sembrerebbe non volersi fermare qui. Il promo ufficiale del prossimo episodio, infatti, anticipa l'arriva di un villain dei fumetti Marvel in una veste rinnovata rispetto al passato.

Stiamo parlando di Graviton, alter ego di Franklin Hall, uno scienziato geniale e instabile che riesce a controllare la forza di gravità a suo piacimento. Il villain in questione, apparso per la prima volta nel 1977, è un nemico ricorrente degli Avengers ed è noto anche con il soprannome di Signore delle Forze Fondamentali.

Il suo arrivo all'interno del serial targato ABC era atteso sin dalla prima stagione quando, nel terzo episodio, Franklin Hall (Ian Hart) scoprì una sostanza chimica nota come gravitone e ne venne assorbito. Da allora non se ne fece più menzione ed in molti pensavano che questa parte di storia fosse stata abbandonata del tutto, ma così non è stato.

Lo scorso episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., infatti, ha visto il generale GlennTalbot (Adrian Palsdar) assorbire la restante parte del gravitone e tramutarsi nel temibile cattivo, in un grande colpo di scena. Come si evince dal promo pubblicato in data odierna, il suo costume ed i suoi poteri saranno molto fedeli alla controparte fumettistica.

The One Who Will Save Us All, questo il titolo del nuovo episodio, andrà in onda la prossima settimana, mentre il finale di stagione sarà trasmesso il 18 maggio ed ancora non sappiamo se l'emittente televisiva rinnoverà o meno Agents of S.H.I.E.L.D., pur essendoci buone probabilità a riguardo.