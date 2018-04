Un incredibile colpo di scena lascerà gli storici fan di Arrow a bocca aperta!

Dopo le tante (e insistenti) voci di corridoio che si sono susseguite nelle ultime settimane, il nuovo trailer diffuso stamani dalla rete statunitense The CW ha confermato l’imminente ritorno di un fan-favorite scomparso durante le prime stagioni di Arrow.

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell'episodio intitolato "Docket #11-19-41-73” ci mostra Oliver Queen (Stephen Amell) accusato dei moltissimi crimini compiuti sotto il cappuccio di Green Arrow; ma proprio quando la situazione si farà critica, un volto già noto ai fan piomberà dal cielo per togliere Oliver dai guai: Tommy Merlyn, interpretato da Colin Donnell.



A giudicare dalle immagini, non solo l’uomo sembrerebbe ancora in vita, ma addirittura potrebbe essere disposto a prendersi le colpe dell’amico, tant’è che nel trailer lo vediamo indossare il costume di Green Arrow. È mai possibile che il suo ritorno sia l’ennesimo prodotto della cosiddetta Fossa di Lazzaro?

Di seguito vi ri-proponiamo anche la sinossi ufficiale dell'episodio, che ricordiamo verrà trasmesso giovedì 3 maggio.

“COLIN DONNEL SARÀ OSPITE DELL’EPISODIO - La pressione sale per Oliver (Stephen Amell), che appunto inizia a chiedersi se perderà tutto nella battaglia atta a salvare Star City. Intanto, ecco tornare un volto familiare. Andi Armaganian ha diretto l’episodio scritto da Marc Guggenheim e sceneggiato da Ubah Mohamed & Tyron B. Carter.”

Intervistata dal portale d’informazione ComicBook, la star David Ramsey, interprete di John Diggle, ha parlato della prossima stagione e del proprio personaggio, rivelando interessanti dettagli: “Noi e i produttori non abbiamo ancora discusso a fondo circa le tematiche della settima stagione. L’attenzione verso la famiglia sarà certamente una di queste. Come la relazione tra William/Felicity/Oliver. Inoltre, Lyla è tornata e io sono coinvolto nell’ARGUS. Roy è tornato in squadra. Di conseguenza, anche se in questa stagione abbiamo isolato Oliver, all’inizio della prossima comincerete a vedere questi legami famigliari”.

In attesa di poter ammirare il finale di stagione, la sinossi ufficiale dell’ultimo episodio rivela, intanto, che Oliver potrebbe presto trovare un nuovo alleato che lo affianchi nella lotta contro Diaz. Ve la proponiamo di seguito.



“L’EPICO SEASON FINALE DI ARROW - Con un nuovo alleato nel proprio team, Oliver (Stephen Amell) affronta Diaz (la guest star Kirk Acevedo) in un epico scontro finale. James Bamford ha diretto l’episodio scritto da Wendy Mericle & Marc Guggenheim.”



Chi sarà, secondo voi, il nuovo alleato di Oliver/Green Arrow? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso i commenti!