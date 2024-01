Un Inganno di Troppo, come finisce la miniserie Netflix? La spiegazione del mistero

Michelle Keegan è la star di Fool me once, la nuova miniserie Netflix che ha conquistato le classifiche della piattaforma streaming. Ma come si conclude Fool Me once?

C’è un mistero alla base di Un Inganno di Troppo, nonostante il marito di Maya, Joe, sia morto, la donna continua a vedere la figura del defunto marito attraverso il baby monitor installato per sorvegliare sua figlia. La serie va alla ricerca della verità sulla strana morte del marito di Maya. Come si risolve quindi il mistero?

Ebbene, alla fine di Un Inganno di Troppo, veniamo a scoprire che l’assassino o, meglio, l’assassina di Joe è proprio Maya stessa. Un grande colpo di scena per concludere la serie. Difatti Maya aveva scoperto che Joe aveva ucciso la sorella Claire dando la colpa a dei ladri. Ma perche Joe ha ucciso Claire? Poiché la ragazza aveva scoperto che l’azienda farmaceutica in cui lavorava assieme a Joe, la Burkett Pharmaceutical, aveva cominciato a falsificare i risultati delle sperimentazioni sui farmaci da loro prodotti e a metterli in commercio nel tentativo di avvelenare le persone. Maya quindi decide di uccidere il marito con la stessa pistola con cui lui aveva ucciso la sorella. La serie si concluderà con l’omicidio di Maya nel tentativo di insabbiare tutto e un time-skip a ben 18 anni di distanza dagli eventi principali.

Sapevate invece che Un Inganno di Troppo e Peaky Blinders hanno una strana connessione?