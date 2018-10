Un intero episodio di The Gifted 2 sarà dedicato alle origini di Polaris

La seconda stagione di The Gifted ha fatto già il suo debutto in USA, mentre in Italia arriverà su Fox questo 15 ottobre, ma già abbiamo i dettagli su un futuro episodio della serie.

L'attrice Emma Dumont, che in The Gifted interpreta il personaggio di Lorna Dane a.k.a. Polaris, ha confermato che un episodio della seconda stagione sarà totalmente incentrato sul passato del suo personaggio: "Più in là nella stagione c'è un intero episodio dedicato al passato di Lorna, come è diventata quello che è oggi, come è cresciuta. Ci sono anche riferimenti su come siano morti i suoi genitori nell'incidente aereo che, i lettori del fumetto originale lo sanno bene, è stata colpa di Lorna. E' qualcosa di veramente tragico".

L'attrice si riferisce alla rivelazione fatta sulle pagine di X-Factor #243 in cui viene svelato che Lorna è la responsabile dell'incidente aereo in cui sono morti i suoi genitori. Polaris è nata da un flirt tra sua madre Suzanna e Magneto. Quando suo marito scopre cosa ha fatto Suzanna, porta sua moglie e sua figlia su un aereo per confrontarla. Ma Polaris finisce per far precipitare l'aereo, per via della sua giovane età e la difficoltà nel controllare i suoi poteri.

Non è la prima volta che un giovane mutante scaverà nel suo passato. Oltre a Polaris (anche se Magneto non verrà menzionato, per ora), ricordiamo David Haller a.k.a. Legion che, in un episodio della prima stagione, scopre il suo passato legato al vero padre, il professor Charles Xavier.