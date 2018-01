Un noto attore dell'Arrowverse si è unito al cast della quarta stagione di Narcos

La serie tv Narcos è impostata per iniziare la quarta stagione con un nuovo cast, eha annunciato in queste ore che l'attore di, si è aggiunto alla nuova stagione come regular.

L'attore è il terzo ad essere stato scelto dopo l'annuncio che la quarta stagione avrebbe subito cambiamenti drastici. Questi includono un cambio di scenario dalla Colombia al Messico e l'aggiunta di Diego Luna e Michael Peña in ruoli ancora non rivelati. Inoltre, Piuttosto che andare avanti da dove si era fermata la terza stagione -la metà degli anni '90- Narcos farà un passo indietro, spostando le cose alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80, per scoprire come è nato il Cartello di Guadalajara e come sia riuscito a entrare in affari con il commercio di droga colombiano.

Tutto ciò rappresenta nuove possibilità per la serie e sembra che lo showrunner Eric Newman ne stia già approfittando, portando Letscher a interpretare un agente della DEA. Come riportato da Deadline, Letscher si unirà alla quarta stagione per interpretare James Kuykendal, un membro di un'altra squadra di agenti della DEA che indagano sul Cartello di Cali. La notizia del casting di Letscher ha anche indicato che il team di Kuykendal utilizzerà le informazioni ottenute da una talpa che la DEA ha inserito nell'organizzazione. Anche se non è ancora ufficiale, è ovvio che Luna o Peña potrebbero essere la talpa di Kuykendal.

Da parte sua, Letscher dovrebbe probabilmente interpretare un personaggio che opera dal lato giusto della legge. Negli ultimi anni, l'attore è stato impegnato con l'Arrowverse di The CW come Eobard Thawne/Reverse-Flash, rendendo la vita difficile a Barry Allen prima di passare a Legends of Tomorrow per formare la Legion of Doom con Malcolm Merlyn e Damien Darhk.

Ma il curriculum di Letscher include anche quattro episodi nella stagione 5 di Boardwalk Empire come Joseph P. Kennedy, un ruolo in Her di Spike Jonze, e un ruolo in The Carrie Diaries di The CW. Finora, non ci sono dettagli su quanti episodi della quarta stagione di Narcos Letscher apparirà, ma considerando che il ruolo è regular, è probabile che l'agente Kuykendal sarà molto presente.

Le riprese dei nuovi episodi di Narcos sono già in corso.